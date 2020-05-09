Екатеринбуржцы вышли на улицы смотреть авиапарад, несмотря на режим самозоляции

Утром 9 мая в центре Екатеринбурга прошел авиапарад в честь 75-летия Победы. Несмотря на действующий режим самоизоляции, на площадь 1905 года вышли люди. Многие стали снимать происходящее на мобильные телефоны.

На большинстве присутствующих были надеты маски, но не на всех.

На парковке на площади 1905 года стояло много автомобилей. Когда авиапарад завершился, то люди стали расходиться.