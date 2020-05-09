Екатеринбуржцы вышли на улицы смотреть авиапарад, несмотря на режим самозоляции
Сегодня, 16:29ОбществоФото: 66.ru
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Несмотря на то, что в Свердловской области действует масочный режим, а также гражданам требуется находиться в самоизоляции, сотни екатеринбуржцев вышли на улицы посмотреть авиапарад ко Дню Победы, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Утром 9 мая в центре Екатеринбурга прошел авиапарад в честь 75-летия Победы. Несмотря на действующий режим самоизоляции, на площадь 1905 года вышли люди. Многие стали снимать происходящее на мобильные телефоны.
На большинстве присутствующих были надеты маски, но не на всех.
На парковке на площади 1905 года стояло много автомобилей. Когда авиапарад завершился, то люди стали расходиться.
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Напомним, что в Свердловской области действует пропускной и масочный режим. Гражданам разрешается выходить из дома за продуктами, лекарствами, для выгула собак, выноса мусора и на работу. Кроме того, Евгений Куйвашев заявил, что 11 мая будет подписан указ о продлении режима самоизоляции на неделю.
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