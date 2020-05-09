Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 75-летием Победы
Сегодня, 16:01ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона, особенно ветеранов с 75-летием Победы, сообщает «Областная газета».
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала одним из центров, который обеспечивал фрон техникой, вооружением, боеприпасами и обмундированием. На ее территории работало свыше 400 предприятий, научных институтов.
Работали в годы войны все — старики, женщины и дети. За совершенные подвиги около 13 тысяч рабочих и служащих уральцев, а также 26 предприятий получили ордена и медали.
Куйвашев отметил, что в годы ВОВ на Урале было сформировано больше 500 воинских частей и соединений. 730 тысяч человек ушли на фронт и больше трети из них не вернулись. были отправлены на фронт и более трети из них не вернулись обратно.
По словам губернатора, в регионе проживает около 30 тысяч участников и ветеранов ВОВ.
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