Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 75-летием Победы

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала одним из центров, который обеспечивал фрон техникой, вооружением, боеприпасами и обмундированием. На ее территории работало свыше 400 предприятий, научных институтов.

Работали в годы войны все — старики, женщины и дети. За совершенные подвиги около 13 тысяч рабочих и служащих уральцев, а также 26 предприятий получили ордена и медали.

Куйвашев отметил, что в годы ВОВ на Урале было сформировано больше 500 воинских частей и соединений. 730 тысяч человек ушли на фронт и больше трети из них не вернулись. были отправлены на фронт и более трети из них не вернулись обратно.