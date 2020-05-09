Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции

В этом году более 1,5 тысяч тагильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк», разместив фотографии героев войны на сайте акции. В эфире местных телеканалов и на экране на Театральной площади транслировались видеоролики с портретами и именами тех, кто был участником событий 1941-1945 годов.

Видео Видео: пресс-служба мэрии

Тагильчан с Днем Победы поздравил глава города Владислав Пинаев. Мэр напомнил о важности праздника и выразил уверенность, что общими усилиями в период пандемии тагильчане смогут победить любую беду.

Давайте вспомним о том, что любую большую беду мы одолевали совместными усилиями. Массовые праздничные мероприятия, которые всегда проходили в городе широко и торжественно, у нас обязательно будут – когда одержим еще одну, очень важную сейчас для всех нас победу, сказал Владислав Пинаев.

Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днём Победы

Также сегодня первые лица города почтили память героев у главного мемориала Воинской Славы Нижнего Тагила на Центральном кладбище. После этого они посетили памятный знак на месте авиакатастрофы, произошедшей 9 мая 1993 года, и возложили венки и цветы к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.

В Нижнем Тагиле в честь Дня Победы были возложены цветы к мемориалу Воинской Славы

Учреждения культуры предложили мероприятия в онлайн-формате. Нижнетагильский драматический театр подготовил проект «Такая разная война — одна Великая Победа». В соцсетях размещены посты, в которых артисты театра выступают с литературно-музыкальными номерами. Также актеры решили присоединиться к акции #ПоёмДвором и спеть песню «День Победы».

Видео Видео: Нижнетагильский драматический театр

9 мая во «ВКонтакте» можно было посмотреть видеозапись спектакля-концерта «День Победы».

В социальных сетях в группе Нижнетагильского театра кукол прошла акция «Свеча памяти». Можно послушать монологи из спектакля «Пока звучат их голоса» и посмотреть финальные выпуски театрального проекта «Голоса Победы», в котором артисты читают письма с фронта, воспоминания ветеранов.

Видео Видео: Нижнетагильский театр кукол

Артисты Нового молодежного театра опубликовали во «ВКонтакте» видео, в котором исполняют военную песню, там же можно посмотреть финальный ролик проекта «Актеры войны»

Видео Видео: Страница Нового молодежного театра во ВКонтакте

Нижнетагильский музей изобразительных искусств во «ВКонтакте» подготовил виртуальную выставку работ художника-фронтовика Вилена Мухаркина. Также тагильчанам предложили сделать голубя мира и принять участие в викторине по выставке «Грозно грянула война…». Сотрудники музея поделились подборкой фильмов о войне.

Видео Видео: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

На странице музея-заповедника «Горнозаводской Урал» вышли видеопосты по различным темам. Сотрудники музея подготовили виртуальную выставку «Тагильчане в Берлине», а бойцы поискового отряда «Соболь» рассказали о своей работе и провели экскурсии по музею организации.

Видео Видео: музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Музей истории и бронетехники УВЗ провел онлайн-квест, посвященный Великой Отечественной Войне в своей группе во «ВКонтакте».

Нижнетагильская филармония предложила поучаствовать в викторине-марафоне «Салют Победы», в которой зрителям нужно разгадать музыкальную загадку. Также в течение дня в группе публиковались видео, где музыканты исполнят военные песни.

Видео Видео: Нижнетагильская филармония

Центральная городская библиотека предложила жителям города принять участие во всероссийском проекте «Судьба солдата. Онлайн», всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» и Всероссийской акции «Голос Весны». Сотрудники библиотеки также подготовили тест на тему войны.

Во флешмобах, предложенных Городским дворцом молодежи, приняли участие 100 человек.

Досуговый центр «Урал» к юбилею Победы представил цикл рассказов познавательного проекта «Интернет-бабушка» и опубликовал видео концерта, посвященного празднику.

К празднику TagilCity.ru подготовило интервью с труженицей тыла Любовью Цыбелевой, которая 50 лет проработала в Детской городской больнице.

«Это все мое, родное». История труженицы тыла, проработавшей с детьми почти 50 лет

Для 97-летнего ветерана войны Николая Анисимова 9 мая прошел персональный концерт. Ветеран отпраздновал не только День Победы, но и день рождения.

В Нижнем Тагиле для ветерана ВОВ во дворе его дома провели праздничный концерт

Жители Нижнего Тагила также нашли способы не остаться в стороне от праздника. В течение дня по улицам города ездила автоколонна с флагами и военными песнями.

В центре Нижнего Тагила проехала праздничная автоколонна в честь 9 Мая

Многие тагильчане и организации города приняли участие в акции «Окна Победы», украсив окна символами Победы.

Тагильчанин опубликовал фото у одного из мемориалов и написал слова благодарности ветеранам. Отметим, что и сам молодой человек, и почетный караул запечатлены на фото без масок.

Сотрудники ГИБДД также не остались в стороне. Старший инспектор пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» старший лейтенант полиции Аурелия Гребенкина исполнила песню «День Победы».

Видео Видео: пресс-служба ГИБДД

Ростелеком опубликовал рассказ телефонистки Марии Булатовой, первой на Урале узнавшей о войне.

Я сразу поняла — это война! Я первая на Урале это услышала, что я испытала — нет слов. Начался такой перезвон, связь то была ручная, коммутатор (100 номеров, на каждом номере по три абонента) не выдерживал нагрузки, но я справилась.

Коллектив учителей и учащихся школы № 65 создали видеопоздравление ветеранам ВОВ. Записать поздравление согласились депутаты, представители разных профессий, артисты театра, кино и эстрады.

Видео Видео: Тагильский рабочий

В конце дня, после трансляции по телевидению минуты молчания, тагильчане вышли с портретами солдат на балконы и исполнили песню «День Победы».