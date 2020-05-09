Министр промышленности посетил Екатеринбург и нарушил указ губернатора о самоизоляции
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Министр промышленности Денис Мантуров, который прилетал в Екатеринбург 8 мая, нарушил указ губернатора о соблюдении режима самоизоляции в течение двух недель, пишет 66ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Денис Мантуров и его коллеги из Минпромторга прилетели из Москвы, чтобы посетить Уральский приборостроительный завод, на котором делают аппараты ИВЛ. Делегацию сопровождал губернатор Евгений Куйвашев.
Как пишет издание, с середины апреля в Свердловской области по указу губернатора прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на две недели.
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