Министр промышленности посетил Екатеринбург и нарушил указ губернатора о самоизоляции

Денис Мантуров и его коллеги из Минпромторга прилетели из Москвы, чтобы посетить Уральский приборостроительный завод, на котором делают аппараты ИВЛ. Делегацию сопровождал губернатор Евгений Куйвашев.

Как пишет издание, с середины апреля в Свердловской области по указу губернатора прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на две недели.