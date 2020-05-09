На карте Роспотребнадзора отмечено более 40 зараженных COVID-19 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:36ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно опубликованной Роспотребнадзором карте, в Нижнем Тагиле выявлено 43 случая заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, новые случаи отмечены в пригороде.
Вчера, 8 мая, на карте было отмечено 36 точек.
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По обновленным данным новые случаи появились на Старателе (один зболевший), Лебяжке (пятеро заболевших) и Вые (один заболевший).
Кроме того, отмечены первые пациенты с подтвержденным диагнозом в Горноуральском городском округе, в Краснополье и Беляковке.
Отмечается, что данные Роспотребнадзора отличаются от тех, что предоставляются оперативным штабом Свекрдловской области. Так, по его данным, на 9 мая в городе зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.
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