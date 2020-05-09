На карте Роспотребнадзора отмечено более 40 зараженных COVID-19 в Нижнем Тагиле

Так, новые случаи отмечены в пригороде.

Вчера, 8 мая, на карте было отмечено 36 точек.

По обновленным данным новые случаи появились на Старателе (один зболевший), Лебяжке (пятеро заболевших) и Вые (один заболевший).

Кроме того, отмечены первые пациенты с подтвержденным диагнозом в Горноуральском городском округе, в Краснополье и Беляковке.