Огромное граффити ко Дню Победы нарисовали в центре Екатеринбурга

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На торце дома на улице Московская, 16 в Екатеринбурге появилось огромное граффити с изображением солдата времён Великой отечественной войны, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Уральский уличный художник Рома Инк разместил изображение во всю высоту здания в ночь с 8 на 9 мая. На картине есть надпись «Наше дело правое, победа будет за нами».
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Фото: Е1
Свою работу Инк посвятил юбилею победы в Великой отечественной войне.
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