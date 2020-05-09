Полная изоляция, день тридцать девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В течение последних суток в Нижнем Тагиле, по официальным данным, не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Таким образом, в городе 28 человек заражены инфекцией.

Однако на карте свердловского Роспотребнадзора отмечено 43 случая заражения.

На карте Роспотребнадзора отмечено более 40 зараженных COVID-19 в Нижнем Тагиле

Кроме того, главный санврач региона Дмитрий Козловских заявил о возможном росте количества заражений коронавирусом после майских праздников.

В Нижнем Тагиле ожидают большой прирост COVID-19 после майских праздников

Также стало известно о том, что одного из жителей Нижнего Тагила госпитализировали на скорой помощи медики в защитных костюмах.

В центре Нижнего Тагила люди в спецзащите госпитализировали молодого человека

Тагильчанка рассказала в группе «Черный список Тагила» во «Вконтакте» о том, что к ней в дверь позвонила девушка. Когда она открыла, то увидела, что гостья убегает. Муж тагильчанки заметил автомобиль возле подъезда. Супруги поинтересовались, с какой целью девушка приходила. Она, в свою очередь, ответила, что ей требовалась подпись о дезинфекции.

Сегодня в городе прошло празднование 75-летия Дня Победы. О том, как это было — в материале TagilCity.ru.

Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции

Несмотря на действующий режим самоизоляции, люди вышли на улицы, чтобы почтить память павших. Так, у мемориала у Рудоуправления были возложены цветы. Об этом сообщается в группе «ТТ- Я люблю Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Там же в сети появились фото, на которых видно, что некоторые горожане решили позагорать, несмотря на все ограничения. А в это время волонтеры им раздали георгиевские ленточки.

А возле магазина «Красное и Белое» собираются очереди. Об этом сообщили подписчики группы «Черный список Тагила» во «Вконтакте». Вот такая очередь выстроилась на улице Вагоностроителей, 59.

Очередь в магазин Фото: Группа "ВКонтакте" Черный список Тагила

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, предоставляемый Яндексом, по данным на 19.00 составил 2,4 балла. Это означает, что на улице много людей. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и не может использоваться для составления средней статистики нахождения людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за последние сутки был подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет более 1,7 тысячи человек.