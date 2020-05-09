Полная изоляция, день тридцать девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня в Нижнем Тагиле прошло празднование Дня Победы в режиме самоизоляции. Стало известно о госпитализации еще одного тагильчанина, а горожане в соцсетях пожаловались на «подозрительных» людей, представляющихся дезинфекторами. Что еще произошло интересного за день, расскажет TagilCity.ru.
В течение последних суток в Нижнем Тагиле, по официальным данным, не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Таким образом, в городе 28 человек заражены инфекцией.
Однако на карте свердловского Роспотребнадзора отмечено 43 случая заражения.
Кроме того, главный санврач региона Дмитрий Козловских заявил о возможном росте количества заражений коронавирусом после майских праздников.
Также стало известно о том, что одного из жителей Нижнего Тагила госпитализировали на скорой помощи медики в защитных костюмах.
Тагильчанка рассказала в группе «Черный список Тагила» во «Вконтакте» о том, что к ней в дверь позвонила девушка. Когда она открыла, то увидела, что гостья убегает. Муж тагильчанки заметил автомобиль возле подъезда. Супруги поинтересовались, с какой целью девушка приходила. Она, в свою очередь, ответила, что ей требовалась подпись о дезинфекции.
Сегодня в городе прошло празднование 75-летия Дня Победы. О том, как это было — в материале TagilCity.ru.
Несмотря на действующий режим самоизоляции, люди вышли на улицы, чтобы почтить память павших. Так, у мемориала у Рудоуправления были возложены цветы. Об этом сообщается в группе «ТТ- Я люблю Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Там же в сети появились фото, на которых видно, что некоторые горожане решили позагорать, несмотря на все ограничения. А в это время волонтеры им раздали георгиевские ленточки.
А возле магазина «Красное и Белое» собираются очереди. Об этом сообщили подписчики группы «Черный список Тагила» во «Вконтакте». Вот такая очередь выстроилась на улице Вагоностроителей, 59.
Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, предоставляемый Яндексом, по данным на 19.00 составил 2,4 балла. Это означает, что на улице много людей. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и не может использоваться для составления средней статистики нахождения людей на улицах.
В Свердловской области за последние сутки был подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет более 1,7 тысячи человек.