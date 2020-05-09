Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе

Путин также отметил, что народ страны объединяют многие факторы - общая память, общие стремления, общие надежды, а также большая ответственность за настоящее и будущее.

Как сообщает РИА Новости, ранее президент РФ возложил букет к знаменитому памятнику - Могиле Неизвестного Солдата в московском Александровском саду. Позднее он поздравил с Днём Победы жителей страны.

На Красной площади в столице прошёл парад в честь 75-летия Победы в ВОВ. Участниками парадного строя стали 75 воздушных судов.