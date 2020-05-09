Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российский лидер Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём Победы. В своем обращении он подчеркнул: жители РФ знают, что непобедимы, когда они вместе.
Путин также отметил, что народ страны объединяют многие факторы - общая память, общие стремления, общие надежды, а также большая ответственность за настоящее и будущее.
Как сообщает РИА Новости, ранее президент РФ возложил букет к знаменитому памятнику - Могиле Неизвестного Солдата в московском Александровском саду. Позднее он поздравил с Днём Победы жителей страны.
На Красной площади в столице прошёл парад в честь 75-летия Победы в ВОВ. Участниками парадного строя стали 75 воздушных судов.
Первыми пролёт начали вертолёты. В их числе - самый крупный в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26, также участвовали транспортно-боевые Ми-35М, многоцелевые Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные Ка-52 и Ми-28Н вертолётной пилотажной группы “Беркуты”.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей