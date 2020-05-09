Россия потеряла прирост населения в 6,4 миллиона человек из-за ВОВ
Сегодня, 11:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Росстат опубликовал новые данные по потерям населения в годы Великой отечественной войны.
Согласно подсчётам, на начало 1941 года в РСФСР жили 111 миллионов человек – из них более 14 миллионов детей. К 1946 году общее количество жителей республики снизилось до 97,6 миллионов, соответственно детей – всего 6,8 миллиона. Если бы не трагические события Великой отечественной войны, естественный прирост населения составил бы 6,4 миллиона человек. Расчёты производились исходя из сохранения средних показателей по стране в 1940 году.
За всё время войны СССР потерял около 26,6 миллионов человек – это те, кто умерли в бою, от ран и болезней, от голода. Сюда входят и погибшее во время бомбёжек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население, жертвы концлагерей.
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