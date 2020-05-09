В Екатеринбурге 9 мая в небо взмыли 22 единицы воздушной техники

Воздушная техника, пролетевшая в небе над столицей Урала, состояла из истребителей МиГ-31 и Су-34, самолётов Су-24МР Л-410, Ан-26 и Ан-12, вертолётов Ми-24, Ми-8 и Ми-26. Вместе с летательными аппаратами в воздух взмыли знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» - их разместили внутри самолётов и вертолётов волонтёры акции.