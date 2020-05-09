В Екатеринбурге 9 мая в небо взмыли 22 единицы воздушной техники
Сегодня, 14:26ОбществоФото: скриншот видео пресс-службы ЦВО
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В День Победы в Екатеринбурге прошёл воздушный парад. Всего в праздничном строю пролетели 22 самолёта и вертолёта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Сюжеты: Екатеринбург
Воздушная техника, пролетевшая в небе над столицей Урала, состояла из истребителей МиГ-31 и Су-34, самолётов Су-24МР Л-410, Ан-26 и Ан-12, вертолётов Ми-24, Ми-8 и Ми-26. Вместе с летательными аппаратами в воздух взмыли знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» - их разместили внутри самолётов и вертолётов волонтёры акции.
Су-34 челябинского авиаполка в этом году впервые принял участие в параде.
На территории всего Центрального военного округа воздушные парады пройдут в девяти городах по всей России.
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