В Екатеринбурге проехала автоколонна с выставкой-реконструкцией событий ВОВ
Сегодня, 16:42ОбществоФото: TagilCity.ru
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Платформы с изображением событий с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 провезли на 11 грузовиках по центральным улицам Екатеринбурга, пишет ТАСС.
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Организатором акции стал Центральный военный округ – им удалось воплотить в жизнь идею непрерывной картины Отечественной войны. На каждом из 11 грузовиков были баннеры с изображениями основных событий военных лет – Сталинградская битва, оборона Ленинграда и Севастополя, взятие Берлина. На фоне этих плакатов выступали артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
В этом году празднование 9 мая перенесли в онлайн из-за эпидемии коронавируса.
В Нижнем Тагиле по улицам проехала импровизированная автоколонна – тагильчане прокатились на машинах с флагами и транспарантами с честь праздника Великой Победы.
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