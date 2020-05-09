В Екатеринбурге проехала автоколонна с выставкой-реконструкцией событий ВОВ

Организатором акции стал Центральный военный округ – им удалось воплотить в жизнь идею непрерывной картины Отечественной войны. На каждом из 11 грузовиков были баннеры с изображениями основных событий военных лет – Сталинградская битва, оборона Ленинграда и Севастополя, взятие Берлина. На фоне этих плакатов выступали артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.