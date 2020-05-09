В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в убийстве 44-летнего адвоката
Сегодня, 18:06ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве адвоката Константина Янышева, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на Свердловский областной суд.
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Изданию сообщили, что подозреваемый пробудет под арестом до 8 июля.
Накануне стало известно о задержании подозреваемого в убийстве адвоката по горячим следам. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, убийство произошло на почве бытового конфликта.
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