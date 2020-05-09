В Нижнем Тагиле к окончанию майских праздников ожидается похолодание и дожди

Согласно информации на сайте Гисметео, жара в городе простоит 9 и 10 мая. В дневные часы столбик термометра остановится на отметке в плюс 25-27 градусов. Вечером будет намного прохладнее – всего плюс 15. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный. К вечеру 10 мая пройдут грозы.