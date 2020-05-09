В Нижнем Тагиле к окончанию майских праздников ожидается похолодание и дожди
Сегодня, 15:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Синоптики обещают небольшое похолодание в Нижнем Тагиле к 11 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно информации на сайте Гисметео, жара в городе простоит 9 и 10 мая. В дневные часы столбик термометра остановится на отметке в плюс 25-27 градусов. Вечером будет намного прохладнее – всего плюс 15. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный. К вечеру 10 мая пройдут грозы.
11 мая станет заметно холоднее – на Урал придёт циклон. Ветер сменит направление на западный. В первой половине дня ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха буде около 17 градусов выше нуля. В ночные часы синоптики обещают плюс 12 градусов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей