В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершился раньше обычного
Сегодня, 17:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Постановление о завершении отопительного сезона в Нижнем Тагиле вышло 6 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
В тот же день отопление было отключено в многоквартирных домах на Тагилстрое, следом была отключен центр города. К 9 мая отопительный сезон был завершен на Вые и ВМЗ.
Причиной досрочного отключения стала аномально теплая погода в начале месяца. Как правило, отопительный сезон завершается 15 мая.
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