В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности
Сегодня, 17:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В большинстве районов Свердловской области 10–12 мая сохранится высокая пожароопасность, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Так, по региональной шкале горимость леса оценивается как четвертый класс пожароопасности, а местами на востоке ожидается чрезвычайный уровень пятого класса.
Поражающий фактор метеорологического явления проявляется пламенем, нагревом тепловым потоком, тепловым ударом, помутнением воздуха, а также возникновением опасных дымов.
С целью защиты граждан рекомендуется обеспечить уход за противопожарными средствами, обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также запретить поджог сухой травы и провести иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров.
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