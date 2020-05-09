В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности

Так, по региональной шкале горимость леса оценивается как четвертый класс пожароопасности, а местами на востоке ожидается чрезвычайный уровень пятого класса.

С целью защиты граждан рекомендуется обеспечить уход за противопожарными средствами, обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов, а также запретить поджог сухой травы и провести иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров.