Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днём Победы

Глава города в своём обращении подчеркнул важность исторических событий Великой отечественной войны и памяти о них.

Мы живем в другом столетии, в мире иных технологий, сталкиваемся с новыми вызовами и испытаниями. Видим многочисленные попытки перечеркнуть историческую правду, уничтожить память и памятники, сказал Пинаев.

Владислав Юрьевич подчеркнул, что подвиг советского народа неподвластен времени, ведь в каждой семье живёт память о тех, кто добыл Победу.

День Победы дорог всем поколениям россиян, в нем отражается история каждой семьи, живет память и боль утрат. Мир и свобода оплачены миллионами жизней наших соотечественников. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях за Родину и всех, кого уже нет рядом с нами, добавил градоначальник.

Пинаев выразил уверенность, что общими усилиями в период пандемии тагильчане смогут победить любую беду. А запланированные торжественные мероприятия, которые пришлось отменить в связи с эпидемией коронавируса, обязательно пройдут.