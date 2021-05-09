С Ильей Сергеевичем я познакомился, когда писал об его сыне, Герое России Василии Юрьеве. Ещё тогда я приметил боль в глазах Ильи Сергеевича: погибла родная кровинушка, близкий по духу человек. Это был страшный удар. Боль в глазах не исчезла с годами.
Впрочем жизнь не щадила, била Илью с малых лет. Из своих родителей он помнил только умирающую мать. После её смерти он стал беспризорником, поскитался по матушке России с запада на восток. Вспоминал И. С. Юрьев, как попрошайничал в поездах, ночевал на вокзалах. Однажды его на ходу вытолкнули из поезда, в другой раз чуть не заманили к себе цыгане. В середине тридцатых, когда Илье было лет восемь, его нашёл старший брат Василий."Хватит бродяжничать», сказал он.
Старший брат привёл Илью в детский дом города Киселёвска Кемеровской области. Деревянный барак показался беспризорнику райским местом. Илью отмыли, одели во всё чистое. Особо порадовало голодавшего паренька четырёх разовое питание. А потом вместо деревянного барака построили добротное двухэтажное здание из кирпича, ставшее своим, «тёплым» домом, в прямом и переносном смысле этого слова.
Когда началась Великая Отечественная война, Илья и другие детдомовцы пошли учиться в ремесленное училище местного механического завода. Там Илья вытачивал на станке заготовки для миномётов и снарядов для «Катюш», мстил за старшего брата Василия, погибшего при обороне Одессы.
В 1943 году И.Юрьева призвали в армию, отправили на Дальний Восток, к берегам Амура. Воинская часть 57 стрелкового полка 12 стрелковой дивизии обустроилась в степи. Илью назначили «вторым номером» станкового пулемёта «Максим». Жили красноармейцы в постоянном напряжении, были готовы отразить нападение Японии. Напасть на СССР милитаристская Япония не решилась, но не раз провоцировала наших солдат. Вспоминал Илья Сергеевич как, построившись, японцы с криками «Банзай» бежали в нашу сторону. Готовясь к боевым действиям, красноармейцы развернули полевую взлётно-посадочную полосу из американских пластин.
В августе 1945 года воинскую часть, в которой служил И.Юрьев, подняли по тревоге. Советские войска быстро овладели городом Бикин. Но дальше наступать не пришлось: Илья со своими сослуживцами остался в этом городе. Наступление в Маньчжурии продолжили другие войска.Война с Японией оказалась скоротечной. Уже 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Но служба для И.Юрьева затянулась до апреля 1951 года. «Свободным» Илья стал в городе Свободный. С дальнего Востока судьба забросила И. С. Юрьева в Нижний Тагил.
Военнослужащего с радостью приняли на службу в органы МВД, предложили должность сотрудника милиции в селе Николо-Павловское. Кроме этого села в зоне обслуживания участкового находились Грань, Анатольская, Монзино, Шиловка. Потом предложили служить в посёлке Дальний, что за Черемшанкой. До этого посёлка действительно непростой, дальний путь по узкоколейке. В зоне обслуживания — пять лесоучастков. Вскоре участковый отличился: задержал вора, который через чердак проник в смешанный магазин. Помогали при задержании вора добровольные помощники милиции. И это закономерно: удалось И. С. Юрьеву наладить контакты с населением. Этому способствовали, в частности, и концерты сотрудников милиции в отдалённом посёлке.
В 1957 году Илью Сергеевича направили в Новочеркасскую школу милиции. После её окончания И. С. Юрьеву присвоили звание младшего лейтенанта и направили снова в Николо-Павловское. Там оставались его семья, подрастал сын Василий, который родился в мае 1955 года.
Василия я очень любил. Для него у дома установил перекладину, на которой сын с удовольствием подтягивался, делал «подъём с переворотом». С удовольствием ходил с ним в лес. Уже подросшему Василию я купил ружьё. Нос добычей он не возвращался: не любил стрелять по живому. В армию Василий уже уходил семейным человеком. Он женился на однокласснице Розе, у них родился сын Андрей, вспоминал Илья Сергеевич.
Илья Сергеевич ездил к сыну в воинскую часть в украинский Николаев. Встреча оказаласьс коротечной. Как выяснилось позже, Василий не щадил жизни при тушении пожара на заправке, получил при этом ожоги. Отслужив срочную, Василий вернулся в родные места, искал своё место в жизни. В итоге выбрал внутренние войска. В них когда-то служил отец. Василий стал старшим прапорщиком, кинологом, со своим четвероногим другом попал в Чечню. Во время командировки спас детей из горящего дома, вынес из-под обстрела несколько человек. Погиб, спасая товарища в боях за село Комсомольское. Посмертно Василию Юрьеву было присвоено звание Героя России.
Больно ветерану, что погиб сын, что не сложились отношения с его роднёй. Но, превозмогая боль, делал Илья Сергеевич Юрьев всё возможное для увековечения памяти сына. Многие личные вещи сына он передал в музей памяти тагильчан, погибших в локальных конфликтах. Часто встречался со школьниками, выступал перед спортсменами на футбольном турнире памяти сына в Николо-Павловском, бывал в 12 отряде спецназа «Урал» на Вагонке, где увековечили память сына. Как бальзам на сердце, благодать, ниспосланная сверху, отношения с жительницей Николо-Павловского Е. И. Вахрушевой.
Мы прожили в счастливом браке 17 лет. Илья был заботливым мужем, добрым человеком, сказала вдова.
Участника Великой Отечественной войны, много пережившего и испытавшего ветерана похоронили со всеми воинскими почестями на Николо-Павловском кладбище. Ветерана помянут не только в День Победы, но и 13 мая, на 40 день после смерти.
В.Кузнецов, журналист, краевед.