Впрочем жизнь не щадила, била Илью с малых лет. Из своих родителей он помнил только умирающую мать. После её смерти он стал беспризорником, поскитался по матушке России с запада на восток. Вспоминал И. С. Юрьев, как попрошайничал в поездах, ночевал на вокзалах. Однажды его на ходу вытолкнули из поезда, в другой раз чуть не заманили к себе цыгане. В середине тридцатых, когда Илье было лет восемь, его нашёл старший брат Василий."Хватит бродяжничать», сказал он.