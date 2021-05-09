Т-34, БТР и силовики. Как прошел парад Победы в Нижнем Тагиле

В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также МЧС, кадеты и другие отряды. Это военнослужащие тагильской ракетной дивизии, войск национальной гвардии и Росгвардии, полк патрульно-постовой службы полиции, сотрудники уголовно-исполнительно системы, противопожарной службы, воины-десантники, пограничники, а также воспитанники кадетских классов, военно-патриотического клуба «Вымпел» и курсанты клуба юных моряков, действующего на базе городской школы № 6.