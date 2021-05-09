Т-34, БТР и силовики. Как прошел парад Победы в Нижнем Тагиле

На праздничном параде на центральной улице Нижнего Тагила утром 9 мая было многолюдно. Горожан с трибуны поприветствовал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, напомнивший, что в 2020 году Нижнему Тагилу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Нижний Тагил является гордостью Свердловской области, ее промышленным сердцем, сказал замгуберантора.
Также собравшихся поздравил глава города Владислав Пинаев.
Более 24 тысяч тагильчан не вернулись домой, заплатив самую высокую цену за общую победу. Подвиг каждого солдата должен остаться в веках, как и трудовой героизм, который проявили наши земляки с первых дней войны, отметил глава Нижнего Тагила.
В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также МЧС, кадеты и другие отряды. Это военнослужащие тагильской ракетной дивизии, войск национальной гвардии и Росгвардии, полк патрульно-постовой службы полиции, сотрудники уголовно-исполнительно системы, противопожарной службы, воины-десантники, пограничники, а также воспитанники кадетских классов, военно-патриотического клуба «Вымпел» и курсанты клуба юных моряков, действующего на базе городской школы № 6.
За ними на проспект Ленина выдвинулся танк Т-34, возглавивший колонну военной техники. Она состояла из нескольких десятков единиц техники, в том числе военных КамАЗов с артиллерийским орудием, гаубицы, БТР и бронеавтомобилей.
После парада на центральном проспекте Нижнего Тагила состоится легкоатлетическая эстафета, а с 16.00 тагильчан приглашают на концертные выступления в парк имени Бондина и парк «Народный». В завершение празднования Дня победы небо над Нижним Тагилом озарит фейверк.
Напомним, 5 мая жители Нижнего Тагила встречали ретро-поезд времен Великой Отечественной войны. Все желающие могли осмотреть вагоны и орудие, расположенное на открытом вагоне-платформе.