До заявления в полицию дошел конфликт сотрудников и руководства в тагильском детсаду

По ее словам, новый руководитель некорректно общается как с персоналом, так и с родителями: унижает, оскорбляет, позволяет высказывания об умственных способностях, пугает увольнением. Также, по словам тагильчанки, Бызова не исполняет свои прямые обязанности — ведет табель учета рабочего времени с нарушениями. Из-за этого сотрудники не могут получить оплату за переработку, говорит собеседника редакции. Родителям навязываются платные услуг и предлагают за свой счет покупать мебель в группы, делать ремонты, возмущается женщина.