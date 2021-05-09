До заявления в полицию дошел конфликт сотрудников и руководства в тагильском детсаду

Одна из родительниц рассказала редакции TagilCity.ru, что конфликты между сотрудниками, родителями и заведующей стали возникать после того, как в учреждение назначили новое руководство. Женщина водит двоих детей в детский сад № 124 на улице Розы Люксембург, 10а.
Это длится уже полгода. В ноябре 2020 года без объяснения причин уволили заведующую Наталью Ларцеву. На смену ей поставили Светлану Бызову, которая является родственницей директора МАДОУ «Жемчужинка» Гелены Ульяниной. Тогда и начался беспредел, рассказала тагильчанка.
По ее словам, новый руководитель некорректно общается как с персоналом, так и с родителями: унижает, оскорбляет, позволяет высказывания об умственных способностях, пугает увольнением. Также, по словам тагильчанки, Бызова не исполняет свои прямые обязанности — ведет табель учета рабочего времени с нарушениями. Из-за этого сотрудники не могут получить оплату за переработку, говорит собеседника редакции. Родителям навязываются платные услуг и предлагают за свой счет покупать мебель в группы, делать ремонты, возмущается женщина.
У меня и старшая дочь в этот садик ходила. Все родители очень довольны замечательным коллективом, который работает уже долгие годы и отлично ладит с детьми. Теперь воспитатели на грани того, чтобы уволиться, так как больше не могут ежедневно терпеть оскорбления и унижения, пояснила женщина.
Также родительница рассказала, что 27 апреля воспитатели подписали докладную записку о том, что происходит в детском саду и отвезли ее в управление образования Нижнего Тагила (документ имеется в распоряжении редакции).
Просим вас рассмотреть возможность освобождение Бызовой С. С. от занимаемой должности ввиду полной некомпетентности в вопросах дошкольного образования, организации работы детского дошкольного учреждения, некорректного, неуважительного поведения с сотрудниками нашего учреждения и с законными представителями воспитанников нашего детского сада, говорится в документе.
По словам собеседницы, после этого руководство детсада подало заявление в полицию на воспитателей за клевету, и теперь всех подписавшихся по очереди вызывают в ОП № 18.
Этот факт редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Будет проведена проверка и принято обоснованное решение. Воспитателей вызывают на беседу, отметили в ведомстве.
Помимо воспитателей, родители также написали заявление на имя начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой. В нем они тоже просят снять Светлану Бызову с занимаемой должности в связи с ее некомпетентностью. Документ был зарегистрирован 30 апреля (имеется в распоряжении редакции, его подписали 34 родителя).
Документ подписали все родители, которые привели в садик детей в день перед майскими праздниками. Мы будем до конца стоять за наших воспитателей и добиваться увольнения Бызовой. Удинцева была в отпуске, нас принимала ее заместитель Елена Беляева. Она сказала, что вопрос будет решен 11 мая после каникул, рассказала тагильчанка.
По ее словам, в управлении образования им сказали, что они не могут сами уволить заведующую. Это может сделать только непосредственно директор объединения.
Замкнутый круг получается какой-то, они же родственники. Родители и воспитатели с нетерпением ждут 11 мая и решения наболевшего вопроса, подытожила женщина.
Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием ситуации.