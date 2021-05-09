Еще один продавец сети «Мегамарт» пожаловался на недоплату: теперь в Екатеринбурге

Еще один продавец сети «Мегамарт» пожаловался на недоплату: теперь в Екатеринбурге
Еще один продавец сети «Мегамарт» пожаловался на недоплату: теперь в Екатеринбурге
Сегодня, 11:38ОбществоЕвгения СафинаФото: Google.Maps
После публикации TagilCity.ru о недоплате сотрудникам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле, в редакцию обратился продавец сети из Екатеринбурга с аналогичной проблемой.

По словам источника, пожелавшим остаться анонимным, он работает в «Мегамарте» в Екатеринбурге. Он подтверждает, что ситуация, происходящая в Нижнем Тагиле абсолютно достоверна.

Из нашего магазина уже шесть человек написали заявления на увольнение в связи с недоплатой. И еще будут писать, даже те которые отработали по пять лет и более, пояснил молодой человек.

Он отметил, что руководители и сам директор сообщили сотрудникам, что они лишатся премии. По словам екатеринбуржца, ситуация сложилась из-за того, что региональный управляющий Светлана Садовская решила таким образом перекрыть минуса ранее открытого магазина в ТЦ «Алатырь».

Магазин не оправдал изначального товарооборота, и ежедневно происходили списания на сотни тысяч рублей. Я лично видел и суммы, и количество списанного товара, отметил сотрудник.

Также молодой человек рассказал, что не было ни предупреждения, ни приказа, а сотрудники поработали «за бесплатно».

У кого-то вышло и 200-250 часов и более. Продавцы сейчас находятся в отчаянии, ведь у кого-то финансовые обязательства, ипотека, дети и каждый рубль на счету, пояснил сотрудник.

По его словам, он не получит доплату в семь тысяч рублей при зарплате в 28 тысяч, а кто-то и больше. Сейчас екатеринбуржец тоже написал заявление на увольнение. Он отметил, что многие сотрудники думают подать коллективную жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию на несправедливость.

Таким как Садовская абсолютно всё равно, как людям потом выживать. С себя же она не будет ничего вычитать, как и с сотрудников офиса, подытожил молодой человек.

Напомним, продавец из «Мегамарта» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле пожаловалась на недоплату. По ее словам, работники лишились премии и выплат за переработку из-за миллионных убытков торговой сети. Теперь многие сотрудники планируют написать заявление об увольнении.

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