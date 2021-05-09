Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем победы (видео)

Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем победы (видео)
Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем победы (видео)
Сегодня, 12:04ОбществоФото: департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем победы и пожелал мира, здоровья, благополучия и душевного тепла.

Евгений Куйвашев обратился к жителям региона в связи с 76 годовщиной победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это праздник — главный в России.

Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. Навечно сохраним главный урок — в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим принципам — сила России и ее главное достояние, залог процветания и благополучия будущих поколений, сказал глава региона.

Видео:департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Торжественный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.

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