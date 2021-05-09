Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем победы (видео)

Евгений Куйвашев обратился к жителям региона в связи с 76 годовщиной победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это праздник — главный в России.
Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. Навечно сохраним главный урок — в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим принципам — сила России и ее главное достояние, залог процветания и благополучия будущих поколений, сказал глава региона.
Напомним, Торжественный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.