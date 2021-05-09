Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем победы (видео)

Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. Навечно сохраним главный урок — в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим принципам — сила России и ее главное достояние, залог процветания и благополучия будущих поколений, сказал глава региона.