Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Нижнем Тагиле
Вчера, 23:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Празднование Дня Победы завершилось пиротехническим шоу в Нижнем Тагиле.

Наблюдать представление, начавшееся в 22.00, жители могли из центра города. Запуск залпов состоялся с Лисьей горы и продолжался около трех минут. Отмечается, что увидеть праздничный салют стало возможно благодаря присвоению Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести».

Видео:TagilCity.ru

Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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