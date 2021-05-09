Родственники навестили в детском доме изъятых у тагильчанина-наркомана троих детей

По его словам, в детском доме братья чувствуют себя нормально. Плакал лишь пятилетний Семен, который начал переживать, что его перевели в младшую группу.
Все трое вместе сидят, играют. Единственное, что младший чувствует себя плохо. Некомфортно ему,отметил Владислав.
Также родственники привезли детям подарки: блокноты и ручки.
Сидели, рисовали. Они настроены остаться с нами,подчеркнула Елена, сестра умершей матери детей Екатерины.
Напомним, в августе 2020 года умерла 40-летняя жительница Вагонки Екатерина, в результате трое ее несовершеннолетних детей остались под опекой отца. Однако спустя время родственники умершей начали бить тревогу. По из словам, мужчина спускал на дозу имущество Екатерины и не забоится о благополучии детей. Сестра погибшей рассказала, что писала около сотни различных заявлений в полицию, в отдел ПДН, в органы опеки, но везде получала отказы. 7 марта стало известно, что опека забрала детей.