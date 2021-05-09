С устроившего ДТП директора Среднеуральской птицефабрики потребуют новые компенсации

С устроившего ДТП директора Среднеуральской птицефабрики потребуют новые компенсации
С устроившего ДТП директора Среднеуральской птицефабрики потребуют новые компенсации
Сегодня, 15:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Родные студентки, которая получила травмы в ДТП с директором Среднеуральской птицефабрики Андреем Косиловым, опять планируют судиться с виновником аварии.

В этот раз родители хотят, чтобы мужчина возместил моральный вред и оплатил лечение их дочери, ставшей инвалидом первой группы.

В февраля Аргаяшский районный суд обязал директора Среднеуральской птицефабрики выплатить девушке моральный вред, который составил один миллион рублей. На данный момент эту сумму бизнесмен уже перевел.

Косилов звонил в марте, после приговора, и сказал, что больше нам ничего не должен,рассказала мама девушки изданию Е1.

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток получила инвалидность. Прокурор попросил оставить на свободе обвиняемого и назначить ему один год и 10 месяцев ограничения свободы.

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