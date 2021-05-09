Сотрудники ГИБДД помогли водителю доставить рожающую жену в больницу на Урале

Правда не знаю, почему они меня остановили…может фара правая не горела, может панику в моих глазах увидели!... Я, естественно протягивая документы на машину и водительское удостоверение, в двух словах объяснил ситуацию… Что супруга рожает и начались лёгкие схватки. Вернув документы, окликнув напарника со словами «ПОЕХАЛИ СРОЧНО!» (Я честно не ожидал такой реакции!), включая спец сигналы, эти ребята сопроводили нас до своротки на Краснотурьинск, рассказал мужчина в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте».