Сотрудники ГИБДД помогли водителю доставить рожающую жену в больницу на Урале

Ранним утром 8 мая свердловчанину пришлось самостоятельно везти свою беременную супругу в больницу из Качканара в Краснотурьинск. В этом водителю помогли сотрудники ГИБДД, организовавшие сопровождение автомобиля.
Инспекторы остановили машину с роженицей возле бывшего поста ДПС в Серове для проверки документов.
Правда не знаю, почему они меня остановили…может фара правая не горела, может панику в моих глазах увидели!... Я, естественно протягивая документы на машину и водительское удостоверение, в двух словах объяснил ситуацию… Что супруга рожает и начались лёгкие схватки. Вернув документы, окликнув напарника со словами «ПОЕХАЛИ СРОЧНО!» (Я честно не ожидал такой реакции!), включая спец сигналы, эти ребята сопроводили нас до своротки на Краснотурьинск, рассказал мужчина в паблике «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Затем сотрудники ГИБДД, связавшись с экипажем Краснотурьинска, подьезжая к повороту на Краснотурьинск, прижимаясь на обочину, «передали» автомобиль другому экипажу ДПС.
Водитель выразил благодарность сотрудникам полиции за помощь и оперативную работу.
Он сообщил, что супруга благополучно родила девочку.
Напомним, в конце марта старший инспектор ДПС ГИБДД города Каменска-Уральского спас пожилых людей из горящего дома в селе Багаряк Челябинской области.