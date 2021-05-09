Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»

Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»
Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»
Сегодня, 17:32ОбществоФото: pixabay
9 мая жители Нижнего Тагила могут принять участие в акции «Свет Победы», которая проходит по всей России.

Мероприятие организовано в память в ветеранах, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. В 21.50 по московскому времени нужно подойти в окну, выключить свет в квартире и включить фонарик на мобильном телефоне, пишет издание «Известия». Также можно записать на видео рассказ о родственниках, которые воевали или погибли на войне.

Отмечается, что включить фонарик можно также в любом общественном месте.

Напомним, парад, который был посвящен 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. В шествии приняли участие 12 колонн, представляющих различные рода войск и силовых структур, а также десятки единиц военной техники.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Россияакциядень ПобедыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы