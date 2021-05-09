Тагильчане могут принять участие во всероссийской акции «Свет Победы»

Мероприятие организовано в память в ветеранах, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. В 21.50 по московскому времени нужно подойти в окну, выключить свет в квартире и включить фонарик на мобильном телефоне, пишет издание «Известия». Также можно записать на видео рассказ о родственниках, которые воевали или погибли на войне.