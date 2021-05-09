Возложение цветов на мемориалах состоялось в Нижнем Тагиле 9 мая

В акции, посвященной 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, приняли участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
«Вахту памяти» в этот день у памятных мест, посвященных подвигу русского народа в годы войны, несли тагильские школьники, кадеты, юнармейцы и воспитанники патриотических клубов.
В 12.00 торжественная церемония возложения цветов прошла на Мемориале Воинской Славы на Центральном кладбище, а в 13.00 — у Памятника рабочим ВМЗ в Ленинском районе.
Почетные гости поприветствовали юных тагильчан и напомнили, как важно помнить о героях Великой Отечественной войны, чтить их память и делать все возможное, чтобы небо над нашими головами оставалось мирным.
Напомним, торжественный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в 10.00 в Нижнем Тагиле 9 мая. В праздничном шествии под звуки живого оркестра приняли участие 12 колонн и военная техника, возглавил которую танк Т-34.