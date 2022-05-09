«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила
«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Нижнего Тагила
Сегодня, 12:54ОбществоФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле состоялось шествие «Бессмертного полка» спустя два года. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в 2020 году акция была перенесена на онлайн-площадку. Однако, в 2022 году ее провели в традиционном формате.

По улицам Нижнего Тагила прошли более 3,5 тысячи горожан и гостей города. Тагильчане в знак уважения и памяти к родным и близким, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны, а также принесшим победу в тылу, пронесли их портреты в «Бессмертном полку».

Со штандартами в руках на центральную улицу Нижнего Тагила вышел и глава города Владислав Пинаев. Градоначальник пронес портреты дедов — Григория Андреевича Пинаева и Петра Филипповича Федотова, прошедших войну с 1941 по 1945 годы.

Встать в ряды «Бессмертного полка России» для меня честь и высокий долг перед семьей. Бессмертный полк — живое свидетельство того, что новые поколения помнят подвиг наших солдат и будут продолжать передавать эту память по наследству своим детям и внукам, поделился глава города.

Ранее по проспекту Ленина проехала боевая техника с лозунгами в поддержку российских военных на Украине.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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