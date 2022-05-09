Евгений Куйвашев поздравил 100-летнего ветерана с днем рождения

Евгений Куйвашев поздравил 100-летнего ветерана с днем рождения
Евгений Куйвашев поздравил 100-летнего ветерана с днем рождения
Сегодня, 12:53ОбществоФото: pixabay.com

Евгений Куйвашев поздравил 100-летнего ветерана с днем рождения

100 лет исполнилось ветерану войны 9 мая. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев приехал его поздравить.

Сегодня, 9 мая, свой 100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лупейко. Поздравить героя с праздником приехал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Известно, что Владимир Лупейко родился 9 мая 1922 года в деревне Партизанская Гомельской области в Белоруси. Службу проходил на Дальнем Востоке. Активное участие принимал в военных действиях с Японией.

У ветерана есть множество наград, таких как медаль «За победу над Японией», орден «Красная Звезда», медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени.

По окончании войны мужчину отправили в Свердловск, где он был задействован в строительстве Чкаловской ТЭЦ. Затем он трудился в Управлении капитального строительства.

Евгений Куйвашев пожелал ветерану здоровья и еще долгих лет жизни, а также вручил сувенир, подарок и поздравительный адрес президента РФ.

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