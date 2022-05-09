Евгений Куйвашев поздравил 100-летнего ветерана с днем рождения

Сегодня, 9 мая, свой 100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лупейко. Поздравить героя с праздником приехал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Известно, что Владимир Лупейко родился 9 мая 1922 года в деревне Партизанская Гомельской области в Белоруси. Службу проходил на Дальнем Востоке. Активное участие принимал в военных действиях с Японией.
У ветерана есть множество наград, таких как медаль «За победу над Японией», орден «Красная Звезда», медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени.
По окончании войны мужчину отправили в Свердловск, где он был задействован в строительстве Чкаловской ТЭЦ. Затем он трудился в Управлении капитального строительства.
Евгений Куйвашев пожелал ветерану здоровья и еще долгих лет жизни, а также вручил сувенир, подарок и поздравительный адрес президента РФ.