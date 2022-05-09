Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошёл в рядах «Бессмертного полка»

Женщина Зинаида Лапина рассказала о своем отце Волкове Леониде Семеновиче, который был мобилизован в 1941 году и являлся командиром отделения БТР, 128-й гвардейский стрелковый полк. В 1942 году он получил серьезное ранение в ногу. Его собирались комиссовать, но Леонид Семенович вернулся на фронт. По словам Зинаиды, ее отец не любил говорить о войне, но он хотел бы быть сегодня частью шествия.