Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошёл в рядах «Бессмертного полка»

По устоявшейся традиции Куйвавшев пронес портрет своего деда Леонида Васильевича Куйвашева, который участвовал в Великой Отечественной Войне. По словам губернатора, дед был на войне до 1943 года, после чего был комиссован из-за ампутации ноги. Второй дед Куйвашева пропал без вести, рассказали в департаменте информационной политики.
Сегодня уже к девяти утра на Царской улице и улице Толмачева собралось множество свердловчан, которые пришли на шествие с семьями, с друзьями, коллегами. Одна из участниц «Бессмертного полка» взяла с собой 11-месячного сына, так как, по ее словам, важно прививать ребенку любовь к своей стране, патриотизм и гордость за своих предков.
Также в екатеринбургском «Бессмертном полке» участвуют сестры Вершинины из Санкт-Петербурга. В Екатеринбург они приехали, чтобы отдать дань своему деду Захару Николаевичу Вершинину, который воевал с 18 лет в отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе, дошел до Будапешта, за что был награжден медалью. Бабушка сестер была труженицей тыла и работала на хлебозаводе с 15 лет.
Другая участница «Бессмертного полка» Елена Перевозчикова рассказала о прадеде, сражавшемся за Берлин и находившемся в составе группы, которая водрузила Знамя Победы на Рейхстагом. Другие два прадеда женщины бились на Ленинградском фронте и принимали участие в снятии блокады Ленинграда. Дед екатеринбурженки воевал под Сталинградом. Все они вернулись домой живыми.
Свердловчанка Татьяна Климина приняла участие в шествии с портретом ее деда Андрея Ивановича Аляпушева, который дошел до Кенигсберга и был серьезно ранен.
Женщина Зинаида Лапина рассказала о своем отце Волкове Леониде Семеновиче, который был мобилизован в 1941 году и являлся командиром отделения БТР, 128-й гвардейский стрелковый полк. В 1942 году он получил серьезное ранение в ногу. Его собирались комиссовать, но Леонид Семенович вернулся на фронт. По словам Зинаиды, ее отец не любил говорить о войне, но он хотел бы быть сегодня частью шествия.
Напомним, впервые за два года «Бессмертный полк» состоялся в обычном формате, так как ранее он проводился в онлайне из-за пандемии коронавируса.