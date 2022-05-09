Глава Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с Днем Победы

Мэр Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с праздником Победы. Он лично посетил их дома, сообщает пресс-служба администрации.
Наши отцы и деды совершали поистине героические поступки на фронте, не щадили себя, восстанавливая страну в послевоенные годы. Мы преклоняемся перед их подвигами и самоотверженным трудом,сказал глава города.
Сначала Владислав Пинаев приехал к Николаю Петровичу Анисимову, отмеченному 42 наградами. Он освобождал Белоруссию, был задействован во взятии Варшавы и Берлина.
Затем мэр отправился к следующему фронтовику - Александру Васильевичу Федину. Мужчина тоже встретил главу за праздничным столом.
В знак признательности дети ветерана, внуки и правнуки вместе с Владиславом Пинаевым спели песню «День Победы». Мэр пожелал ветераном здоровья и долгой жизни.