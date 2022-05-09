Глава Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с Днем Победы

Глава Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с Днем Победы
Глава Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с Днем Победы
Сегодня, 17:24ОбществоФото: администрация Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил фронтовиков Николая Анисимова и Александра Федина.

Мэр Нижнего Тагила поздравил фронтовиков с праздником Победы. Он лично посетил их дома, сообщает пресс-служба администрации.

Наши отцы и деды совершали поистине героические поступки на фронте, не щадили себя, восстанавливая страну в послевоенные годы. Мы преклоняемся перед их подвигами и самоотверженным трудом,сказал глава города.

Сначала Владислав Пинаев приехал к Николаю Петровичу Анисимову, отмеченному 42 наградами. Он освобождал Белоруссию, был задействован во взятии Варшавы и Берлина.

Затем мэр отправился к следующему фронтовику - Александру Васильевичу Федину. Мужчина тоже встретил главу за праздничным столом.

В знак признательности дети ветерана, внуки и правнуки вместе с Владиславом Пинаевым спели песню «День Победы». Мэр пожелал ветераном здоровья и долгой жизни.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мэрпарад победы9 Мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы