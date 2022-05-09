Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошел с горожанами в «Бессмертном полку»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошел с горожанами в «Бессмертном полку»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошел с горожанами в «Бессмертном полку»
Сегодня, 15:19ОбществоФото: "Нижний Тагил"
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошелся с горожанами «Бессмертном полку» с портретами двух своих дедов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр прошел с портретами своих дедов - Григория Андреевича Пинаева и Петра Филипповича Федотова, которые участвовали в Великой Отечественной войне на протяжении всего ее периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Владислав Пинаев отметил, что участие в данное акции для него – большая честь. Ведь благодаря «Бессмертному полку» жители передают память по наследству своим детям и внукам.

Всего сегодня, 9 мая, в данной акции поучаствовало свыше 3,5 тагильчан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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