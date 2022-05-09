Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прошел с горожанами в «Бессмертном полку»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в акции «Бессмертный полк». Мэр прошел с портретами своих дедов - Григория Андреевича Пинаева и Петра Филипповича Федотова, которые участвовали в Великой Отечественной войне на протяжении всего ее периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации.