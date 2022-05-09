В Верхней Пышме состоялся авиапарад в честь 9 мая

В 12:00 у мемориала «Журавли» прошла акция «Нам жить! И помнить нам!». Самым трогательным моментом акции стало вручение «Судьбы солдата». В рамках этой акции, существующей уже более 20 лет, многие семьи узнали судьбу своих родных, пропавших без вести в 1941-1945 годах.