В Верхней Пышме состоялся авиапарад в честь 9 мая

В Верхней Пышме подошли к концу праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы.
Мероприятия начались еще в 10:30 с акции памяти «Слава тебе, солдат!». В акции участвовали руководители города, сотрудники «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК), а также работники предприятий и организаций города, ветераны и школьники.
В 10:50 на остановке «Верхняя Пышма. Музей» приехал ретропоезд. Это один из лучших и массовых советских паровозов. Пассажирами уникального сооружения стали ветераны и студенты.
В 12:00 у мемориала «Журавли» прошла акция «Нам жить! И помнить нам!». Самым трогательным моментом акции стало вручение «Судьбы солдата». В рамках этой акции, существующей уже более 20 лет, многие семьи узнали судьбу своих родных, пропавших без вести в 1941-1945 годах.
А на пространстве перед Техническим университетом творческие коллективы студентов, работников «Уралэлектромеди» и Уральского завода железнодорожного машиностроения, а также школьники и студенты станцевали «Вальс Победы». Возле «Уралэлектромеди» все желающие могли попробовать «солдатскую кашу».
Затем состоялось шествие военной техники времен Великой Отечественной войны из коллекции Музея УГМК. Перед началом шествия к жителям обратился губернатор региона Евгений Куйвашев.
Шествие открыли в 13:30 знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и флаг РФ. Всего была задействована 31 единица техники. Среди них много уникальных экземпляров.
Затем, после перерыва в два года, по проспекту Успенскому прошла колонна участников акции «Бессмертный полк». После состоялся полет авиагруппы «Русь» в составе пяти самолетов Л-39. Летчики продемонстрировали порядка 10-ти фигур.
Завершится празднование 9 мая в Верхней Пышме концертом и салютом.