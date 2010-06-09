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Более 74 млн. евро вложено в модернизацию покрасочного цеха Уралвагонзавода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 74 млн. евро вложено в модернизацию покрасочного цеха Уралвагонзавода

9 июня 2010, 18:34Обществоpopstas
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