Более 74 млн. евро вложено в модернизацию покрасочного цеха Уралвагонзавода

В мероприятии приняли участие генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин, заместитель министра промышленности и торговли РФ, председатель Совета директоров НПК «Уралвагонзавод» Денис Мантуров, главный федеральный инспектор в Свердловской области Виктор Миненко.

С чешской стороны в торжественном открытии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики, сопредседатель Российско-Чешской межправительственной комиссии Томаш Гыннер, президент АО «АЛТА» Владимир Плашил.

Общая стоимость проекта составила более 74 миллионов евро, из них 44 миллиона было затрачено на оборудование.

Новая технология позволяет значительно повысить качества антикоррозийнойзащиты продукции, увеличить межремонтные сроки по восстановлениюлакокрасочного покрытия и значительно улучшить экологическую обстановкукакна производстве, так и в городе, сообщает пресс-служба УВЗ.

Генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко в своем выступлении отметил особое значение этого мероприятия: ««Уралвагонзавод» вступает в эпоху, когда может выпускать продукцию европейского качества. РЖД будут пользоваться продукцией европейского качества с увеличенным сроком эксплуатации».

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подчеркнул уникальность комплекса, не имеющего аналогов по объему и мощности производства во всем мире. Он отметил, что вложение в модернизацию УВЗ – это вложение в развитие г. Нижний Тагил: «УВЗ – предприятие, которое дает жизнь, развитие, рабочие места Нижнему Тагилу».

Первый заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики, сопредседатель Российско-Чешской межправительственной комиссии Томаш Гыннер сказал, что сотрудничество с Уралвагонзаводом было своеобразным пилотным проектом и пожелал, чтобы деловые связи развивались. «Мы будем поддерживать другие интересные проекты. Российский рынок перспективен», - сказал Томаш Гыннер.