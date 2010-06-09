Коллектив «Тагил-ТВ» написал заявление в прокуратуру

В заявлении отмечено, что сегодня на предприятии существует задолженность по заработной плате почти всем сотрудникам: несколько человек не получили зарплату за март, а также не выдана заработная плата всем сотрудникам за апрель. Выдача заработной платы производится выборочно на усмотрение руководства. У большинства сотрудников нарушены сроки оплаты коммунальных услуг и погашения кредитов. Кроме того, по данным, отмеченным в письме в прокуратуру, нарушение законодательства происходит даже в отношении сотрудниц МАУ «Тагил-ТВ», находящихся в отпуске по уходу за ребенком и людям, вышедшим с больничного. А вот директор МАУ «Тагил-ТВ» Надежда Мартиросова опровергает данные о наличии на предприятии долгов по зарплате за март. По ее словам, задолженность есть только по апрельской зарплате, и она составляет 21 день. Почему сотрудники «Тагил-ТВ» направили в прокуратуру заявление, Надежда Мартиросова пока сказать не может. По ее словам копию письма в прокуратуру она не видела.