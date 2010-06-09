На капремонт свердловского жилья выделят более миллиарда рублей
9 июня 2010, 16:51ОбществоArtem
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Правление госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» приняло решение предоставить дополнительную финансовую поддержку Свердловской области на проведение капремонта многоквартирных домов, сообщили ЕАН со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ.
В этом году будут отремонтированы 310 многоквартирных домов, свои жилищные условия улучшат 34 тысячи жителей. На капитальный ремонт многоквартирных домов в 11 муниципалитетах области из фонда направляется 1 миллиард 83 миллиона рублей. В частности, Нижнему Тагилу будет выделено из федеральной казны 700 миллионов рублей, отмечает ЕАН.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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