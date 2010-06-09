На капремонт свердловского жилья выделят более миллиарда рублей

В этом году будут отремонтированы 310 многоквартирных домов, свои жилищные условия улучшат 34 тысячи жителей. На капитальный ремонт многоквартирных домов в 11 муниципалитетах области из фонда направляется 1 миллиард 83 миллиона рублей. В частности, Нижнему Тагилу будет выделено из федеральной казны 700 миллионов рублей, отмечает ЕАН.