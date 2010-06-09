По вине бухгалтера жители Новоасбеста должны коммунальщикам почти миллион

Бухгалтер подделывала платежные квитанции и отдавала их доверчивым односельчанам, которые считали, что за все заплатили. Каждый обманутый житель пригорода теперь должен коммунальщикам от одной до 10-ти тысяч рублей, а всего, по приблизительным подсчетам, женщина украла 800 тысяч рублей. Как рассказал нам один из жителей поселка Новоасбест, односельчане сами просили ее заплатить за «коммуналку». Кто-то не успевал до закрытия кассы, а некоторые жили далеко от пункта приема платежей. Бухгалтер никому не отказывала в помощи, но и никому платежи не проводила. Раз в полгода управление «жилкомхоза» вывешивает списки должников, и многие увидели в них свои фамилии. На вопрос как так получилось, мошенница отвечала, что это сбой в программе начислений. Пригородной прокуратурой в отношении недобросовестного бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». На сегодня принято 42 заявления от обманутых жителей. Список потерпевших пополняется каждый день, и оперативники считают, что со временем их количество увеличится в три раза.