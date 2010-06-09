Прогноз чрезвычайных ситуаций на июнь выпустило МЧС
9 июня 2010, 16:46ОбществоArtem
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Как отмечает ГородФМ, свердловчан ожидают шквалистый ветер с возможными повреждениями линий электропередачи, ДТП, аварии на водоводах, респираторные заболевания и многое другое.
Как обещают специалисты, средняя месячная температура воздуха ожидается в районе 15–17 градуса тепла. Это на один градус выше нормы. На всей территории области прогнозируются сильные ветры, ливни и грозы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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