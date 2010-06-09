«Уралвагонзавод» - участник Второй арабской выставки «Арабия-ЭКСПО»

На выставке были представлены арабские страны и российские регионыВыставка «Арабия-ЭКСПО» направлена на расширение торгово-экономических отношений между Россией и странами арабского мира, содействие участникам в установлении партнерских связей, организацию двусторонних встреч и переговоров для продвижения их продукции и услуг, сообщается на официальном сайте выставки www.arabia-expo.ru.