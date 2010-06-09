«Уралвагонзавод» - участник Второй арабской выставки «Арабия-ЭКСПО»
Корпорация «Уралвагонзавод» была участником Второй арабской выставки «Арабия-ЭКСПО», которая проходила 7-9 июня в Москве. Выставка приурочена к Девятой сессии Российско-Арабского Делового Совета (РАДС), сообщает пресс-служба УВЗ.
На выставке были представлены арабские страны и российские регионыВыставка «Арабия-ЭКСПО» направлена на расширение торгово-экономических отношений между Россией и странами арабского мира, содействие участникам в установлении партнерских связей, организацию двусторонних встреч и переговоров для продвижения их продукции и услуг, сообщается на официальном сайте выставки www.arabia-expo.ru.
Приветствие участникам и гостям Второй выставки «Арабия ЭКСПО-2010» и девятой сессии Российско-Арабского делового совета направил Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
Также с российской стороны в торжественном открытии выставки 7 июня участие принял Президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков. Он посетил выставочный стенд «Уралвагонзавода» и побеседовал с представителями руководства корпорации.
© Ольга Орехова TagilCity.ru