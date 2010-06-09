В г. Нижний Тагил КДК «Современник» переименован в Нижнетагильскую филармонию
9 июня 2010, 16:41ОбществоArtem
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Она была создана в 1995 году, а в 2004-м вошла в состав киновидеодосугового центра «Современник».
Как отмечает официальный городской портал ntagil.org. решение о переименовании принято в связи с расширением видов филармонической деятельности. Сегодня филармония объединяет уже несколько творческих коллективов: хорошо известный тагильчанам оркестр «Тагильские гармоники», фортепианное трио «Bon ton», созданный в 2009 году камерный оркестр «Демидов-камерата». А с 1 июля в состав филармонии войдет и духовой оркестр парка Бондина. Концерты филармонического сезона будут проходить как в большом зале городского Дворца молодежи, так и в здании бывшего «Современника».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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