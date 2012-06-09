Друзья наши и друзья друзей! С официальным международным праздником вас!

Однако день сегодняшний богат на поводы встретиться, поскольку именно сегодня опять же во всем мире празднуют День вязания на публике. Праздник отмечается уже семь лет, зачинателями его выступили французы. Стоит отметить, что в последнее время это праздник имеет и социальную подоплеку: часто связанные вещи передаются в фонды малоимущих.

Но и это не все! В России сегодня могут пожать друг другу руку, а также получить подарки все пивовары. Этот отраслевой праздник был в первую очередь направлен на формирование традиций российского пивоварения, а также увеличения престижа и авторитета профессии пивовара.

Повышают авторитет своих профессиональных качеств сегодня еще и мебельщики. Люди, приносящие в наши дома уют и комфорт, также отмечают сегодня свой праздник. Правда, он пока неофициальный, но это же не отменит нашего желания высказать им всю свою благодарность за качественную работу.

Кстати, идея для тех, кто в ближайшее время собирается прикупить продукт труда мебельщиков - диваны, заходите на сайт ru-divan, где представлен огромный выбор этих изделий.

Напоследок отметим, что весь мир сегодня празднует День аккредитации. Только благодаря этой процедуре у компании, организации есть возможность выбрать представителя, который мог бы побывать в любом месте нашей планеты (естественно, по делам этой компании, организации), чтобы составить объективное мнение о процессах, мероприятиях и изменениях.