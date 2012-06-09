Химпарк «Тагил» вводит в работу биологические очистные сооружения
9 июня 2012, 12:14Общество
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Благодаря сотрудничеству ООО «ФОРТЕКС-УПЕК» с чешскими компаниями Fortex-Ags, In-Eko и Medmes осуществится проект биологических очистных сооружений. Его уникальность в том, что будет возможно управлять аппаратурой удаленно. Кстати, запуск природоохранного объекта будет вестись из Чехии через Интернет.
Еще однаособенность проекта заключается в отсутствии иловых карт. Это специальныеограждения для сушки ила, который образуется на последних этапах очистки воды.Зачастую из-за несоблюдения технологий, слой осадка на иловых картах приводит кзагрязнению рек и озер.
Организаторыпроекта говорят о нем, как примере слаженной работы специалистов, ведущей ктому же к улучшению состояния города, а также поднятию его авторитета.
Польза проектанеоценима для улучшения экологической обстановки и.о. министрамеждународных и внешнеэкономических связей области Александр Харлов.
Фото с сайта uralinform.ru
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