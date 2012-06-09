Химпарк «Тагил» вводит в работу биологические очистные сооружения

Еще однаособенность проекта заключается в отсутствии иловых карт. Это специальныеограждения для сушки ила, который образуется на последних этапах очистки воды.Зачастую из-за несоблюдения технологий, слой осадка на иловых картах приводит кзагрязнению рек и озер.