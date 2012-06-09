Общественные слушания по делу строительства завода на Юрьев камне отменены, теперь за все в ответе областные власти

Это решение они аргументируют тем,что документально не подтверждено решение компании «Юрьев камень» отказаться отстроительства завода. К тому же пришло распоряжение и.о. министра природныхресурсов Свердловской области Константина Крючкова об отмене слушаний.

Жители поселка Черноисточинск, даи сам Нижний Тагил крайне обеспокоены перспективой Юрьев камня. Все понимают,что это приведет к еще большему ухудшению экологической обстановки города. Более того,отходы будущего завода нанесут серьезнейший вред водоснабжению. Именно изЧерноисточинского пруда поступает вода в дома практически половины города.

По этому делу уже было проведено 2митинга, люди пытаются добиться присвоения Юрьев камню статуса особо охраняемойтерритории. Наконец, были назначены общественные слушания. Однако теперьразбираться в ситуации будут областные власти. Как передает портал URA.ru, Управлениегенеральной прокуратуры РФ в УрФО поручило главе надзорного ведомстваСвердловской области Сергею Охлопкову провести тщательную проверку. Евгений Куйвашев,губернатор области, также поручил чиновникам региона разобраться впроисходящем, рекомендовав прислушаться к мнению общественности. Это, кстати,вызывает некоторые вопросы, поскольку где как не на общественных слушаниях может бытьсформировано общественное мнение.