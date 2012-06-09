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Общественные слушания по делу строительства завода на Юрьев камне отменены, теперь за все в ответе областные власти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественные слушания по делу строительства завода на Юрьев камне отменены, теперь за все в ответе областные власти

9 июня 2012, 13:21Общество
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