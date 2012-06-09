Посекундная тарификация привлечет более 100 000 человек

К 10-летию своей работы на Урале компания «МегаФон» представляет новый тарифный план «Проще простого» с посекундной тарификацией исходящих вызовов, которую ждали жители региона.

Предложение доступно жителям Свердловской, Кировской областей, Пермского края, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Одна секунда разговора внутри сети будет стоить от 1 копейки, таким образом, минута обойдется всего в 60 копеек. Стоимость общения с абонентами других мобильных операторов Урала составит от 2 копеек за секунду.

«Проще простого - это первый за несколько лет тарифный план с посекундной тарификацией, запуск которого мы готовили специально к 10-летию работы оператора на Урале. Тариф является идеальной основой для общения по привлекательным расценкам и подключения различных опций, включая безлимитный интернет. Считаем данное тарифное решение достаточно перспективным и рассчитываем, что в ближайшее время его преимущества оценят более ста тысяч уральцев», - отмечает коммерческий директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.

С новым тарифным планом обычный разговор «по делу» длительностью 15 секунд обойдется пользователю в 15 копеек при беседе с абонентом «МегаФона» и в 30 копеек при общении с абонентами других операторов для жителей Свердловской, Кировской областей, Пермского края, Удмуртской Республики. Такие же разговоры для жителей ХМАО и ЯНАО будут стоить 30 и 45 копеек соответственно.

Подключиться на новый тариф можно в фирменных салонах оператора, офисах дилерской сети. Перейти на тариф можно с помощью звонка на номер 01024 , SMS-сообщения с текстом 1009 на номер 000105, USSD-запроса *105*5*6# или системы самообслуживания «Сервис-Гид».