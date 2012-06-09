Свердловскую область признали самым экологически неблагоприятным регионом России

Уральские ученые и экологи, в свою очередь, пытаются опровергнуть этот факт. Они признают, что экологические проблемы в области есть, но они не превышают по масштабам обстановку в других промышленных городах и регионах России. Например, уровень загрязнения атмосферы и образования отходов в Кемеровской и Чеябинской области выше, считает вице-президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий Галина Пахальчак.

БОльшая часть промышленных предприятий Свердловской области, а их около сорока, подписали соглашения о ликвидации последствий промышленного загрязнения. Другая экологическая проблема, с которой, по мнению экологов, бороться сложнее, - это бытовые отходы. Но и она будет решена, когда область перейдет на дуальный сбор, и появятся раздельные мусорные контейнеры для пластика и стекла. Специалисты утверждают, что эти нововведения будут осуществлены довольно скоро.