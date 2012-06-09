Уралвагонзавод решил сделать своих ветеранов продвинутыми пользователями ПК

Инициатором проекта выступил ВладимирРощупкин, исполнительный директор УВЗ и депутат законодательного собранияСвердловской области.

Этот проект мы открываем для вас,дорогие ветераны, потому что связь с предприятием никогда не должнапрерываться. Вы отдали Уралвагонзаводу всю жизнь. В 60-80-е годы осваивалиновые производственные площадки, запускали технологию машиностроения. Благодарявам живет и развивается наше предприятие. Я рад, что идея об организации курсовбыла поддержана. Это, безусловно, вам пригодится в жизни.

Конечно, пенсионер, как правило, очень плохо знаком с персональным компьютером.В связи с этим была разработана специальная программа. В нее входит информацияо ПК, его компонентах и их назначении, ветеранов научать пользоватьсятекстовыми редакторами, оформлять праздничные открытки, составлять письма.Будет специальный курс, посвященный Exсel, а также пенсионеров научатпользоваться Интернетом. Каждому помогут зарегистрироваться в «Одноклассниках»,расскажут про государственные сайты. Заключительным этапом станет работа впрограмме Skype.

Фото предоставлено пресс-службой УВЗ

На курсы ждут как можно больше желающих, как передаетпресс-служба УВЗ, преподаватели горят идеей и действительно хотят оказать такую«информационную» помощь ветеранам производства.