В Дзержинском районе отметили День социального работника
9 июня 2012, 09:44Общество
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В ДК имени Окунева в торжественной обстановке поздравили социальных работников Дзержинского района. Всего на мероприятии собрались 300 социальных работников района. Среди них были представители коллектива управления социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания населения, семьи и детей, а также более 40 ветеранов системы социальной защиты населения.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, на празднике в качетсве гостей былиуправляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов, глава Администрации Дзержинскогорайона Игорь Комаров, председатель Совета ветеранов войны и труда Дзержинскогорайона Анатолий Гуторов.
Всехработников поздравили с их профессиональным праздником, поблагодарили засерьезный труд, за доброту и милосердие, за способность войти в чужое положениеи помочь человеку. На празднике также вручали грамоты и благодарственныеписьма. Так, 72 социальных работника были отмечены этими наградами.
Фото предоставлены пресс-службой Администрации города
Послеофициальной части участникам мероприятия устроили концерт. Его подготовилитворческие коллективы Дворца Культуры.
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