В Дзержинском районе отметили День социального работника

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, на празднике в качетсве гостей былиуправляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов, глава Администрации Дзержинскогорайона Игорь Комаров, председатель Совета ветеранов войны и труда Дзержинскогорайона Анатолий Гуторов.

Всехработников поздравили с их профессиональным праздником, поблагодарили засерьезный труд, за доброту и милосердие, за способность войти в чужое положениеи помочь человеку. На празднике также вручали грамоты и благодарственныеписьма. Так, 72 социальных работника были отмечены этими наградами.