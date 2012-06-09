В результате внеплановой проверки будет привлечена к ответственности «Городская инфекционная больница» Нижнего Тагила

Таким образом, как сообщает отделУправления Роспотребнадзора по Свердловской области,выявлены длящиеся нарушения санитарныхправил. Не в должном состоянии находится инвентарь, неправильно содержитсяпищеблок, внутренняя отделка помещений не соответствует норме, также выявленынарушения к проведению производственного лабораторного контроля за факторамипроизводственной среды и трудового процесса.

В результате внеплановой проверки на «инфекционку»составлено три протокола об административном правонарушении, один из которыхнаправили в мировой суд для назначения административного наказания. В том числевыдано предписание Главного государственного санитарного врача обустранении нарушений санитарных правил.

Чтобы избежать подобных внеплановых проверок, необходимо поддерживать внутреннее состояние больницы в актуальном состоянии. Это касается не только регулярного ремонта для соблюдения санитарных норм. Сюда же можно включить и другие условия: современное медицинское оборудование и медицинская мебель, надежная и удобная для посетителей больницы инфраструктура. Если все это будет регулярно обновляться или просто поддерживаться - административных санкий можно будет избежать.