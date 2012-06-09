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В результате внеплановой проверки будет привлечена к ответственности «Городская инфекционная больница» Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В результате внеплановой проверки будет привлечена к ответственности «Городская инфекционная больница» Нижнего Тагила

9 июня 2012, 10:44Общество
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