Все работы на Мира будут закончены к 1 июля

Бригада сейчас занимается газонами, устраняет некоторые недочеты, а также строители уже отремонтировали парковки вдоль проспекта. Кроме того, они начали работы на перекрестке Мира и улицы Победы, в районе остановки «Восточная». Скоро в этом месте будет установлен «лежачий полицейский». Все эти работы, по заверениям подрядчика, будут закончены к 1 июля объяснил Никита Чапурин.