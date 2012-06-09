Все работы на Мира будут закончены к 1 июля
9 июня 2012, 17:28Общество
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Сейчас строители занимаются облагораживанием территории и ремонтом парковок, рассказывает председатель общественного движения «Тагил без ям».
Бригада сейчас занимается газонами, устраняет некоторые недочеты, а также строители уже отремонтировали парковки вдоль проспекта. Кроме того, они начали работы на перекрестке Мира и улицы Победы, в районе остановки «Восточная». Скоро в этом месте будет установлен «лежачий полицейский». Все эти работы, по заверениям подрядчика, будут закончены к 1 июля объяснил Никита Чапурин.
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