Вязка животных. Спаривание собак. Вязка собак.

Вязка собаки – этап содержания животного, который вызывает много вопросов у большинства владельцев животных. При правильном поведении хозяев животное преодолевает этот период без значительных стрессов.

Определить, что у суки началась течка, хозяину довольно просто может определить по ряду признаков: петля увеличивается в размерах, появляются кровянистые выделения. Если готовой к вязке суке провести рукой по спине по направлению к хвосту, она отводит в сторону хвост и принимает характерную позу.

Если вы принимаете решение вязать суку, необходимо заранее провести дегельминтизацию (комплекс процедур, направленных на лечение кишечника животного от паразитов – гельминтов). После наступления беременности лечение животного от глистов может негативно сказаться на развитии плодов.

Собаку не следует обильно кормить, если вязка назначена на утро. В случае, если вязка состоится вечером, можно предложить животному небольшое количество легкого корма. Накануне вязки не стоит утомлять питомца длительными прогулками, лучше дать ему возможность опорожнить мочевой пузырь и сразу вернуться домой. Если на улице стоит жаркая погода, кобеля можно искупать в водоеме. Суке такие процедуры запрещены – в дни течки животное может подхватить в воде какую-либо инфекцию.

Следует заранее выбрать место, где будет проходить спаривание. Лучше предпочесть место, хорошо знакомое кобелю. Для собак небольших и средних пород отлично подойдет комната в квартире, крупным животным – огороженный вольер. Место должно быть по возможности безлюдным, без доступа посторонних людей и других животных. Вполне достаточно присутствия хозяев животных и при необходимости инструктора по вязке. Всем остальным следует находиться на значительном расстоянии и не отвлекать собак от процесса.

Не стоит также выбирать местом для вязки лес или парк – животные могут убежать очень далеко, к тому же, не исключено, что спаривание в таком случае может произойти с другим партнером. Покрытие выбранного места не должно быть скользким, чтобы животные уверенно стояли на лапах в момент спаривания.

Первым на площадку следует выпустить животное-гостя, после него, через 5-10 минут, следует запустить и животное-хозяина. Поведение в процессе акта вязки у собаки может быть непредсказуемым, поэтому суке лучше надеть намордник, обоим партнерам – поводки. Если животные не проявляют интереса друг к другу, хозяину следует подвезти кобеля за ошейник к петле суки.

Как правило, после спаривания животные принимают позу «склеивания» - это нормальное явление, обусловленное особенностями организма животных. Этот процесс длится до часу, в это время хозяевам не стоит их беспокоить.

После вязки собака может скулить, ложиться, у нее активно выделяется слюна. Это является признаком не боли, а возбуждения животного. Хозяевам следует дать своим питомцам возможность вылизать половые органы. Если все в порядке, кобелю и суке необходимо предоставить покой. Контрольную вязку проводят через 48 часов.